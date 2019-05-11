Виктория Лопырева не против провокаций. Телеведущая поддержала акцию Оксаны Лаврентьевой, опубликовавшей снимок с мужским половым органом в руках.

Виктория Лопырева не против провокаций. Телеведущая поддержала акцию Оксаны Лаврентьевой, опубликовавшей снимок с мужским половым органом в руках.оценила смелость предпринимательницы, которая показала своим подписчикам фотографию 5-летней давности. На снимке глава компании "Русмода" позирует возле скульптуры, изображающей нижнюю часть тела мужчины – голую, но при этом в ботинках.Коллега обращается со статуей весьма фривольно: немалых размеров орган оказался в руках Оксаны Лаврентьевой, к нему же бизнес-леди тянется губами.Руководитель "Русмоды" в подписи к снимку поясняет, что сознательно провоцирует народ. Она уверена, что по реакции на такой пост можно понять, кто обладает чувством юмора, а кто страдает отсутствием столь важного качества."Одни, увидев такую фотку, поржут. Другие пройдут мимо, третьи начнут строчить ханжеские комменты из серии "вы же мать" ( и именно поэтому мне нельзя прикалываться, бездетным можно), четвертые начнут оскорблять", – написала Лаврентьева., комментируя пост, была лаконична: телеведущая оставила несколько ободряющих смайликов. Она посчитала, что этого вполне достаточно, чтобы выразить свою поддержку. Тем более, что большинство комментаторов – в основном женщины – безоговорочно акцию Осканы одобрили.