Исполнительница Глюкоза, кажется, не обращает внимание на своих злобных комментаторов, которые просят ее перестать выставлять свое тело на показ. Певица в ответ публикует еще более горячие снимки.

Исполнительница Глюкоза, кажется, не обращает внимание на своих злобных комментаторов, которые просят ее перестать выставлять свое тело на показ. Певица в ответ публикует еще более горячие снимки.Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, продолжает будоражить Сеть своими откровенными фото с курортов Испании. Несмотря на то, что подписчики 32-летней звезды и матери двух детей призывают ее остановиться, исполнительница, кажется, только входит во вкус.В своем Instagram Ионова опубликовала новое фото в откровенном купальнике и провокационной позе. Поклонники отреагировали двояко. Многие стали вновь напоминать о морали и о том, что с певицы будут брать пример ее дети. "Какая низость, это мать двоих детей, девочек?", "Лучше бы диплом показала", "Сколько можно выставлять себя на показ и зачем?", "Заведите отдельную страничку для мужчин", – пишут критики.Но, как всегда нашлись и те, кто засыпал Глюкозу комплиментами. Фанаты отметили, что певица в отличной физической форме и выглядит потрясающе. "Просто супер, оставлю это фото себе для мотивации", "Вы божественны", "Безупречна", – пишут восторженные пользователи.Это фото далеко не единственное в блоге Натальи Ионовой, вызвавшее столь противоречивую реакцию. Несколько дней назад певица опубликовала снимок, где двое мужчин прижимаются к ее груди. Один из них – Максим Виторган. Подписчики решили, что таким образом актер находит утешение после разрыва с Ксенией Собчак.