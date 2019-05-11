Александра Лукашенко убеждают в существовании пророссийского заговора. Президента Белоруссии провоцируют на обострение отношений с Москвой, уверены эксперты.

Александра Лукашенко убеждают в существовании "пророссийского заговора". Президента Белоруссии провоцируют на обострение отношений с Москвой, уверены эксперты.проводит кампанию по борьбе с коррупцией, о начале которой белорусский лидер предупреждал ранее. Никакой политической подоплеки в арестах высокопоставленных чиновников – а тем более "зачистки пророссийских элементов" накангуне майских праздников – нет и в помине."Еще 19 апреля, выступая в парламенте с ежегодным посланием, Александр Лукашенко анонсировал предстоящие события, когда в процессе рассуждений на тему борьбы с коррупцией обмолвился о том, что по материалам спецслужб "еще сто человек на очереди", – пишет в статье для "Политнавигатора" белорусский политолог Александр Шпаковский.Несмотря на вполне однозначные заявления , когда аресты все же начались, некоторые телеграм-каналы (как в России, так и в Белоруссии), а вслед за ними и СМИ,и белорусские националисты сообщили о том, что в белорусских силовых структурах, якобы, разоблачен некий "пророссийский заговор".Как отмечает политолог, тему тут же подхватила украинская пресса, а также западные СМИ. Легенда о заговоре против Александра Лукашенко в результате стала обрастать все новыми подробностями. Но следует отметить, что, если один из арестованных – бывший заместитель госсекретаря Совета Безопасности полковник Андрей Втюрин – действительно обладал политическим весом, то второй – гендиректор "Белтелекома Сергей Сиводедов – известен лишь в узких кругах.Оба задержанных обвиняются в получении крупных взяток. В деле фигурируют также представители коммерческих структур из России. О заговоре против Александра Лукашенко речи не идет, их действия вписываются в обычную коррупционную схему – о чем и было позже заявлено на сайте КГБ Белоруссии.