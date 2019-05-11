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<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2019-malaxov-vyshel-iz-sebya-iz-za-materi-korchevnikova.html" target="_blank">Малахов вышел из себя из-за матери Корчевникова</a> - Андрей Малахов возмущен известием о матери своего коллеги Бориса Корчевникова. Ирину Корчевникову сняли с поста директора Театра кукол – и телеведущий не понимает, о чем думают чиновники от культуры.