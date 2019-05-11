Валерий Меладзе закатил шикарный ужин в дорогом парижском ресторане. Известный певец встретился с бывшей женой и дочерьми. Нынешняя супруга Альбина Джанабаева в поле зрения наблюдателей не попала.

Валерий Меладзе закатил шикарный ужин в дорогом парижском ресторане. Известный певец встретился с бывшей женой и дочерьми. Нынешняя супруга Альбина Джанабаева в поле зрения наблюдателей не попала.Дорогой парижский ресторан в отеле Lutetia посетил с экс-супругой Ириной и дочками Ингой и Софико. Они и выложили в соцсеть отчет о встрече с отцом, который даже в плотном графике находит время для встречи с близкими."Драгоценные минуты", – подписала Софико ролик, выложенный в Stories ее аккаунта в Instagram.Нынешней супруги Валерия Меладзе Альбины Джанабаевой в кадре нет. Поклонники артиста обсуждают, была ли певица на ужине вместе со знаменитым мужем – или же решила не мешать общению музыканта с детьми. Некоторые предполагают, что Альбина просто не попала в объектив.Однако ранее супруга рассказывала, что доверяет мужу и старается не ревновать. Чтобы сохранить крепкие чувства, нужно прикладывать большие усилия, приводит мнение Альбины Джанабаевой Teleprogramma.pro.Напомним, Валерий Меладзе был наставником в 6-м сезоне проекта "Голос. Дети". Шоу завершилось скандалом: победителем была названа дочь певицы Алсу, однако зрители заподозрили накрутку голосов.По окончании проекта отправился во Францию. У певца уже состоялся большой концерт в Казино де Пари. Из Франции Меладзе отправится на гастроли в Испанию, Германию и Казахстан.