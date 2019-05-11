На чемпионате мира по хоккею в борьбу вступили соперники российской сборной по групповому этапу сборные Чехии и Швеции. Чехи одержали победу с результатом 5:2.

На чемпионате мира по хоккею в борьбу вступили соперники российской сборной по групповому этапу сборные Чехии и Швеции. Чехи одержали победу с результатом 5:2.Возглавляющий сборную Чехии Милош Ржига заявил, что пока не думает о встрече с нашей командой "Можно сказать, что нам повезло. Наши хоккеисты играли дисциплинированно, на 100 % выполнив задачу. Про матч со сборной России мы пока не думали – нас ждут другие игры, Российская сборная пока не интересует", — приводит слова Ржиги РИА Новости.Высоко оценил сборную России нападающий сборной Швеции Видьям Нюландер. " Это просто великолепная команда. Ее будет очень трудно обыграть. Но до нее еще далеко. У России очень мощная сборная", — цитирует шведского хоккеиста "Спорт-Экспресс".