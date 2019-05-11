Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение с РФ сходит на нет само собой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение с РФ сходит на нет само собой. Он отметил естественный спад числа поездок из Украины в Россию, но при этом добавил, что полного запрета – то есть "политического решения" – на такие поездки ожидать не стоит. "Возить воздух не имеет смысла", — сказал министр.Омелян рассказал, что на путешествия из Украины в Россию есть спрос, но он не такой, как раньше, передает РИА Новости. В 2018 году число поездок в ЕС превысило число поездок в Россию впервые в истории Украины, подчеркнул он.Ранее министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин предложение полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Москва ответила, что технически готова к этому. Минтранс разработал соответствующие меры, но надеется, что до полного прекращения сообщения – железнодорожного и автобусного – дело не дойдет.С 2015 года между Украиной и Россией по инициативе Киева полностью прекращено авиасообщение.