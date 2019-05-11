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<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2019-na-ukraine-poplevalis-v-mertvogo-dorenko.html" target="_blank">На Украине поплевались в мертвого Доренко</a> - Украинские журналисты бесцеремонно высказались о гибели Сергея Доренко и его деятельности. Причем в числе недоброжелателей оказались и те, кто ранее достаточно близко знал российского журналиста.