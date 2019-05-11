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<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2019-neschastlivoe-detstvo-syn-rudkovskoj-i-plyushhenko-sdelal-priznanie.html" target="_blank">Несчастливое детство: сын Рудковской и Плющенко сделал признание</a> - Шестилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко показал свою комнату подписчикам. По его словам, время на игры он находит только между тренировками.