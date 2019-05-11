Дана Борисова не скрывает, что прибегает к услугам косметологов для сохранения красоты. 43-летняя звезда поссорилась с дочерью из-за чрезмерного увлечения уколами. А некоторые препараты вызывают у телеведущей зверский аппетит.

Дана Борисова не скрывает, что прибегает к услугам косметологов для сохранения красоты. 43-летняя звезда поссорилась с дочерью из-за чрезмерного увлечения уколами. А некоторые препараты вызывают у телеведущей зверский аппетит.Дана Борисова откровенно говорит о своем возрасте и о мерах, которые она принимает для того, чтобы выглядеть всегда красивой. Однако дочь Полина, с которой телеведущая, наконец, помирилась, выдает и не предназначенные для ушей публики секреты.Дана рассказывает, что колет липолитики – для придания лицу более четких очертаний. Полина своих разговорах с журналистами добавляет, что ее мать чересур увлекается уколами красоты."У нее штук 20 нитей стоит. Однажды собрались куда-то, и я заметила: "Слушай, у тебя на щеке что-то твердое, как комок". Она сама переборщила с уколами, а потом весь вечер обижалась, настроение портила. Дома посмотрела в зеркало и согласилась со мной", – рассказала дочь Борисовой.