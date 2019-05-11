При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.

9 мая 2019 года на территории 130 населенных пунктов Владимирской области обеспечен правопорядок при проведении 214 торжественных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которых приняли участие более 263 тысяч человек.В рамках проведенных мероприятий на территории 52 населенных пунктов Владимирской области состоялось 58 шествий «Бессмертный полк», в которых приняло участие более 80 тысяч человек.В обеспечении общественного порядка было задействовано более 2000 сотрудников органов внутренних дел, 193 сотрудника Росгвардии, 67 сотрудников частных охранных организаций, свыше 300 народных дружинников, 45 казаков.При проведении мероприятий групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.