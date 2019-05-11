Майские праздники не стали поводом для звезд обойтись без новых скандалов и разоблачений. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 мая 2019 года.

Майские праздники не стали поводом для звезд обойтись без новых скандалов и разоблачений. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 мая 2019 года.Дана Борисова откровенно говорит о своем возрасте и о мерах, которые она принимает для того, чтобы выглядеть всегда красивой. Однако дочь Полина, с которой телеведущая, наконец, помирилась, выдает и не предназначенные для ушей публики секреты.Полина в своих разговорах с журналистами добавляет, что ее мать чересур увлекается уколами красоты. Дана рассказывает, что колет липолитики – для придания лицу более четких очертаний. Полина в своих разговорах с журналистами добавляет, что ее мать чересур увлекается уколами красоты.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 мая 2019 года, читайте в и специальных .