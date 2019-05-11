В возрасте 123 лет умер самый пожилой житель России — Аппаз Лоросович Илиев. Он проживал в Ингушетии. Глава региона Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что долгожитель вырастил 8 детей, 35 внуков и более 20 правнуков.

В возрасте 123 лет умер самый пожилой житель России — Аппаз Лоросович Илиев. Он проживал в Ингушетии. Глава региона Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что долгожитель вырастил 8 детей, 35 внуков и более 20 правнуков.Илиев родился 1 марта 1896 года. Место рождения долгожителя – горный Джейхарский район, село Гули. Он пережил смену эпох и поколений, написал Евкуров, и всегда оставался "добрым, любящим жизнь старцем".Посмотреть эту публикацию в InstagramУшёл из жизни в возрасте 123 лет наш долгожитель, старейший житель России Аппаз Илиев. Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил 8 детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече. Дала къахетам болба, Дала гешт долда! #ингушетия #нашистарики#евкуров#долгожительПубликация от Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov) 10 Май 2019 в 12:05 PDTЕвкуров неоднократно встречался с Илиевым, передает РИА Новости. Фото с одной из таких встреч он опубликовал в Instagram.6 мая Илиев был госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в состоянии комы. У него диагностировали полиорганную недостаточность. 10 мая Евкуров проведал больного, а также пообщался с его родственниками и с его врачами. 11 мая Илиев скончался.