Сирийские террористы продолжают обстреливать Идлибскую зону деэскалации. Несмотря на режим тишины, атаке подверглись три населенных пункта, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Сирийские террористы продолжают обстреливать Идлибскую зону деэскалации. Несмотря на режим тишины, атаке подверглись три населенных пункта, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.Российская сторона призывает руководителей незаконных вооруженных формирований вернуться к мирному пути решения конфликтов.В то же время сирийские власти продолжают амнистирование уклонившихся от военной службы. К 9 мая было амнистировано 57908 человек.Это не первое нарушение. 8 мая сирийские боевики выпустили 12 реактивных снарядов по российской авиабазе Хмеймим. Системы ПВО перехватили все боеприпасы. Никто не пострадал, разрушений нет. Ответственность за атаку лежит на двух террористических организациях – "Катиба Ард эль-Баб" и "Катиба Джебель-Бутма" (запрещены в РФ).