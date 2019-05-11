Глава управления специальных расследований украинской Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что президент Петр Порошенко явился на допрос следователей по делу гибели мирных граждан на Евромайдане в 2014 году.

Глава управления специальных расследований украинской Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что президент Петр Порошенко явился на допрос следователей по делу гибели мирных граждан на Евромайдане в 2014 году.Ранее сообщалось, что администрация Порошенко попросила следователей назначить дату допроса, передает РИА Новости.Это уже третий допрос. Первый был два с половиной года назад, и его протокол Порошенко до сих пор не подписал, несмотря на обещания. На второй он не явился. Во время недавних публичных выступлений Порошенко озвучил новые данные, о которых ранее в своих показаниях не говорил. Горбатюк рассказал, что попросил президента Украины явиться на дополнительный допрос за три месяца до старта выборной кампании.В 2016 году во время первого допроса Порошенко велась видеозапись. Поставить под протоколом подпись у президента Украины тогда якобы не нашлось времени. Украинский генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что Порошенко в любой момент готов вновь дать показания по делу о гибели людей в ходе Евромайдана.