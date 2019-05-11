Митинги и встречи с ветеранами состоялись в разных районах Владимирской области.

В канун Дня Победы в ОМВД России по Петушинскому району состоялось торжественное собрание. Гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Гаврилов А.В., Никитин А.П., Алтухов В.С.Начальник Отдела подполковник полиции Вадим Кротков от имени всех сотрудников поблагодарил ветеранов за подвиг, совершенный в грозные военные годы и за тот вклад, который они продолжают вносить в дело воспитания молодого поколения сотрудников органов внутренних дел в мирное время.Ветераны, в свою очередь, обратились к сотрудникам полиции с пожеланием всегда помнить о подвиге тех, кто пожертвовал собой ради мирной жизни.В Гусь-Хрустальном сотрудники полиции и ветераны вошли в состав судейского корпуса ежегодного конкурса «Смотр строя и песни «Парад войск» среди учащихся начальных классов образовательных учреждений города. Вместе с другими членами жюри полицейские выбирали лучших среди нескольких команд, демонстрировавших мастерство строевого шага и военно-патриотической песни.Судогодские полицейские и представители Совета ветеранов в праздничные посетили могилу участника Великой Отечественной войны, ветерана органов внутренних дел Василия Алексеевича Степанова.Василий Алексеевич воевал на Северо-Запад­ном, Прибалтийском, Белорусском фрон­тах. Был награжден ордена­ми «Красной Звезды», «Красного Знамени», «Отечественной Вой­ны» I степени, множеством медалей. Имел несколько ранений. Ветеран ушел из жизни несколько лет назад, но память о нем жива и сегодня.Сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району вместе с жителями города приняли участие в памятном митинге, посвященном 9 Мая, возложили цветы и почтили память всех погибших воинов минутой молчания.