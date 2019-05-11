27-летняя танцовщица из Петербурга Полина Глен может оказаться не той, за кого себя выдает. Звезда Пиратов Карибского моря ранее заявил, что его новую пассию совсем не интересуют деньги, однако СМИ утверждают, что это не совсем так.

27-летняя танцовщица из Петербурга Полина Глен может оказаться не той, за кого себя выдает. Звезда "Пиратов Карибского моря" ранее заявил, что его новую пассию "совсем не интересуют деньги", однако СМИ утверждают, что это не совсем так.Тяжелый бракоразводный процесс в Эмбер Херд больно ударил по репутации и карьере Джонни Деппа. Новой избранницей звезды Голливуда спустя два года после скандального расставания стала танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен.Как представитель Деппа рассказал журналистам, актер познакомился с гоу-гоу гёрл на одной из вечеринок. Звезду зацепило то, что Полина его даже не узнала – при знакомстве она призналась, что не смотрела фильмы с участием Деппа. Именно поэтому актер уверен, что у Глен к нему искренние чувства и она не охотиться за его состоянием."Ей совсем не нужны деньги", – уверенно заявил Депп, добавив, что собирается прилететь в Санкт-Петербург для знакомства с родителями своей новой возлюбленной.Однако спустя несколько недель после появления информации о союзе Полины и Джони в Сети появилась информация о темном прошлом девушки. Ее бывшие коллеги рассказали, что Полина могла заниматься эскортом и давно мечтала о богатом муже."Про Полину и ее подругу Аню ходили слухи, что девочки занимаются эскортом. Доказательств не было, но они часто отлучались якобы по делам", – рассказала танцовщица Олеся Соловьева порталу . По ее словам, Полина постоянно зависала на сайтах знакомств и рассказывала, что ищет богатого мужа. На примете у нее было сразу несколько кандидатов.Кроме того, по словам Соловьевой, Полина вела себя вызывающе рядом с тренером.Неприятные сплетни о Полине Глен дошли до американских фанатов актёра. Поклонники заявляют, что нашли анкету девушки и точную цену за ночь с ней. Джонни Депп не комментирует слухи об избраннице.