Наставник московского футбольного клуба Динамо Дмитрий Хохлов после домашнего матча своей команды против Ростова (0:0) был не слишком многословен. Тренер отметил, что его подопечные создали достаточно моментов при том, что соперник очень неплохо оборонялся.

Наставник московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов после домашнего матча своей команды против "Ростова" (0:0) был не слишком многословен. Тренер отметил, что его подопечные создали достаточно моментов при том, что соперник очень неплохо оборонялся."Тяжелая игра, но мы ожидали чего-то подобного, — сказал Хохлов на пресс-рауте после матча. – Мы знали, что "Ростов" умеет обороняться количеством и качеством, перед игрой настраивали игроков на это".Однако, по словам наставника, несмотря на то, что "бело-голубые", особенно во втором тайме создали достаточно голевых моментов, забить не удалось: "К сожалению, чтобы выиграть, мало просто бить по воротам, нужно забивать, чего сегодня сделать не получилось".