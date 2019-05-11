Дочь российского журналиста Сергея Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, попросила правоохранительные органы выяснить истинные причины смерти ее отца. Она утверждает, что нынешняя супруга Доренко Юлия является заинтересованным лицом в смерти журналиста.

Дочь российского журналиста Сергея Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, попросила правоохранительные органы выяснить истинные причины смерти ее отца.Дочь Доренко Екатерина обратилась в полицию с просьбой провести проверку по этому поводу, написав соответствующее заявление. Она утверждает, что нынешняя супруга Доренко Юлия является "заинтересованным лицом" в смерти журналиста.В этой связи дочь Доренко попросила не кремировать тело отца до проведения экспертизы. "Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут — концы в воду", — приводит слова Екатерины РБК.Юлия Доренко пока никак не прокомментировала ситуацию — на телефонные звонки она не отвечает.По официальной версии, Сергей Доренко умер от разрыва аорты во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Журналисту было 59 лет. Прощание с ним состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище Москвы, напоминает РИА Новости. Соболезнования родным и близким Доренко уже выразили президент РФ Владимир Путин, а также многие друзья и коллеги покойного.Юлия — вторая жена Доренко. От первой супруги у него есть трое детей.