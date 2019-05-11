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<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2019-ushlyj-poroshenko-podlozhil-svinyu-zelenskomu.html" target="_blank">Ушлый Порошенко подложил свинью Зеленскому</a> - В Верховной Раде рассмотрят документ о назначении даты инаугурации Владимира Зеленского. Пока процесс идет не так быстро, как хотелось бы новому президенту.