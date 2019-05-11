Сотрудники полиции и представители ветеранской организации от лица всех сотрудников поздравили ветеранов с великим праздником, вручили им подарки, пожелав здоровья, сил и отличного настроения.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 74-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начальник УМВД России по городу Владимиру полковник полиции Илья Исаченко и председатель Совета ветеранов УМВД России по городу Владимиру подполковник милиции в отставке Владимир Бусыгин традиционно посетили ветеранов органов внутренних дел – участников и тружеников тыла Великой Отечественной войны.Абатурин Владимир Александрович, Дворников Михаил Лупович, Шабурова Александра Никифоровна были свидетелями тех страшных для нашей страны событий. Сегодня своими воспоминаниями о войне, а так же служебным опытом они рады поделиться с нынешним поколением сотрудников, которые, в свою, очередь, с благодарностью относятся к ветеранам и труженикам тыла.Представители руководства городского УМВД и ветеранской организации от лица всех сотрудников поздравили ветеранов с великим праздником, вручили им подарки, пожелав здоровья, сил и отличного настроения.Накануне праздника начальник МО МВД России «Ковровский» полковник полиции Игорь Мочалов вместе с представителями ветеранской организации и студентами навестил фронтовиков Дюдина Николаяы Ивановича и Новак Ивана Федоровича, а также труженика тыла Лебедкина Александра Ивановича, который 22 года посвятил службе в ГАИ Ковровской милиции.Игорь Мочалов поблагодарили участников войны за подвиг, совершенный в грозные военные годы и за тот вклад, который они вносили в борьбу с преступностью, продолжив службу на фронтах борьбы с преступностью.В адрес ветеранов прозвучали теплые слова поздравлений и пожелания долгих лет жизни.