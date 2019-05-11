Анастасия Волочова заразила своим примером не только знаменитостей. Знаменитый шпагат балерины пытаются испольнить пассажиры московского метрополитена.

Анастасия Волочова заразила своим примером не только знаменитостей. Знаменитый шпагат балерины пытаются испольнить пассажиры московского метрополитена.Балетную растяжку – почти как у – решила продемонстрировать девушка на станции Тропарево. Фотография москвички в красном купальнике, растянувшейся в шпагате на фоне информационной стойки, появилось в Instagram столичной подземки.Реакция подписчиков была неоднозначной. Некоторым показалось, что задирать ноги в общественном месте неприлично. Другие решили, что "Волочкова уже не та".Однако большинство фолловеров оценили трудолюбие и усилия, которые приложила девушка, чтобы добиться такого результата. Однако выставить балл за исполнение трудного упражнения может только , признают пользователи.На днях балерина решила приоткрыть завесу тайны: Анастасия Волочкова разместила в своем Instagram фото, на котором сидит в обнимку с любимым мужчиной. На сей раз на снимке видна рука тайного Ромео.Поклонники надеются, что еще несколько таких снимков – и им удастся собрать портрет таинственного возлюбленного Анастасии Волочковой. Фолловеры с нетерпением ждут продолжения публикаций.Напомним, знаменитый шпагат не дает покоя звездам. Его пытались уже повторить Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Ксения Собчак. Пользователей их попытки не впечатлили: знаменитостей обвинили в том, что они хотят поднять свой рейтинг, используя оригинальную методику Волочковой, пишет Teleprogramma.pro.