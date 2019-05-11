Телеведущая и режиссер пришли на открытие Венецианского биеннале. Ксения Собчак ничуть не постеснялась показать свои чувства на публике.

Телеведущая и режиссер пришли на открытиеВенецианского биеннале. Ксения Собчак ничуть не постеснялась показать своичувства на публике.Кадры с мероприятияпоявились в Сети. Судя по ним, знаменитости больше были увлечены друг другом,чем происходящим вокруг: они кокетничали и ворковали.Нафото, опубликованном настранице журнала Tatler Russia в Instagram, Ксения Собчак иКонстантин Богомолов открыто влюблено смотрят друг на друга. При этом оба нежноулыбаются.Отметим, что знаменитая на весь мир Венецианская биеннале стартует 11мая. Предворяет мероприятие вернисаж, на котором и появились Собчак сБогомоловым.Отметим, с режиссером отдыхает в Италии. Сама звезда не публикует фото и видео с бойфрендом,однако Константин Богомолов не постеснялся и поделился в своем Instagram кадрами,на которых снял телеведущую со спины. На них она спускалась по лестнице на фонеитальянских пейзажей.Напомним, пока еще официально замужем за актером Максимом Виторганом, но не такдавно пара объявила о расставании. Ходят слухи, что причиной разлада в семьестал именно роман Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. У журналисткиесть маленький сын Платон от Виторгана.