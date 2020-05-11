У Саудовской Аравии проблемы с деньгами. Правительство страны заявило о сокращении правительственные расходов на $26,6 миллиарда.

У Саудовской Аравии проблемы с деньгами. Правительство страны заявило о сокращении правительственные расходов на $26,6 миллиарда.Мера включает в себя приостановку расходов на проживание, а также увеличение в три раза налога на добавленную стоимость, что должно по замыслу укрепить государственные финансы, пострадавшие от падения цен и спроса на нефть."Пособие на прожиточный минимум будет приостановлено с 1 июня, а налог на добавленную стоимость будет увеличен c 5% до 15% c 1 июля", — заявил министр финансов Саудовской Аравии.Другие меры включают в себя отмену или приостановку некоторых операционных и капитальных расходов для ряда государственных учреждений и сокращение кредитов, запланированных для некоторых государственных инициатив, включая проект Vision 2030.Некоторые эксперты прогнозируют, что вскоре Саудовская Аравия и вовсе может столкнуться с мощным финансовым кризисом: резервы страны истощаются. В марте ЗВР рухнули на рекордные $27 миллиардов.Как отмечает Al Jazeera, в 2014 году, когда цены на нефть начали свое падение, резервы королевства составляли $375 миллиардов, а уже через три года сократились почти на треть, и все эти деньги ушли на финансирование дефицита бюджета. Сейчас они составляют $473 миллиарда.Все это оказывает давление на риал, который привязан к доллару, однако рано или поздно может быть отправлен в свободное плавание. Впрочем, пока годовые форвардные контракты еще не пришли к своим максимумам, достигнутым в 2016 году.