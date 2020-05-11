Руководство мадридского Реала рассматривает вариант со снижением зарплат своим футболистам на следующий сезон. Игроки сливочных могут недосчитаться 30 процентов.

Руководство мадридского "Реала" рассматривает вариант со снижением зарплат своим футболистам на следующий сезон. Игроки "сливочных" могут недосчитаться 30 процентов.На такие финансовые ограничения боссов "Реала" вынуждает пойти сложившаяся эпидемиологическая обстановка. Как сообщает As, из-за пандемии коронавируса мадридский клуб по самым оптимистичным прогнозам лишился порядка 165 миллионов евро. Поэтому в клубе будут вынуждены начать сокращения зарплат.Примечательно, что снижение заработка коснется как футболистов, так и руководителей "Реала". Единственными, кто "останется при своих" — персонал "Королевского клуба". Почти 800 человек из вспомогательного штата будут получать свои нынешние зарплаты.Напомним, что футбольный сезон в Испании прерван на неопределенный срок, однако накануне президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что футбольные соревнования на Пиренейском полуострове возобновятся 12 июня.