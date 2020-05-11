Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил вероятные сроки возвращения футбольного чемпионата Испании после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Он считает, что это может произойти 12 июня.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил вероятные сроки возвращения футбольного чемпионата Испании после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Он считает, что это может произойти 12 июня."Рестарт сезона в Испании должны будут одобрить органы здравоохранения страны, — признался Тебас, слова которого приводит Marca. — Точную дату возобновления чемпионата не знает никто, но лично я хочу, чтобы это произошло 12 июня. Нам необходимо вернуться к экономической деятельности из-за финансовых убытков".При этом глава Ла Лиги уточнил, что матчи как высшего, так и второго дивизионов будут проходит при пустых трибунах.Ранее 33Live.RuRu сообщали, что в руководстве испанского футбола серьезно настроены доиграть текущий сезон в кубке и чемпионате страны. А в случае, если кто-то из футболистов или клубов будет отказываться выходить на поле в официальном матче, то будет подвержен штрафам.