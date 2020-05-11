Эпидемия наносит удары по вооруженным силам США. На этот раз наличие коронавируса COVID-19 подозревают у командира Национальной гвардии Джозефа Ленгиела.

Эпидемия наносит удары по вооруженным силам США. На этот раз наличие коронавируса COVID-19 подозревают у командира Национальной гвардии Джозефа Ленгиела. Генерал уже сдал два теста, и один из них оказался положительным.Ранее из-за риска заражения на карантин ушел начальник штаба ВМС адмирал Майк Гилдей. Кроме того, вспышки вируса зафиксировали на борту американского эсминца Kidd и авианосца Theodore Roosevelt, напоминает телеканал "Россия 24".