Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тысяч, в мире – четыре миллиона. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 11 марта 2020 года – в материале Дни.ру.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тысяч, в мире – четыре миллиона. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 11 марта 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 4 065 249Умерли – 279 301Выздоровели – 1 390 522По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных коронавируом в мире 11 мая превысило четыре миллиона человек, скончались почти 300 тысяч человек. За истекшие сутки выявлено 85 тысяч заболевших COVID-19.С эпидемией коронавируса в Китае справились в начале апреля. До последнего момента в стране практически не отмечалось новых случаев заражения. Однако на днях власти выявили новый очаг инфекции: им стал город Шулунь в провинции Цзилинь. Коронавирусом там заразились 11 человек.Коронавирус в РоссииЗаболели – 209 688Умерли – 1 915Выздоровели – 34 306В России коронавирус за последние сутки выявили у 11 012 человек, общее число зараженных превысило 200 тысяч. В воскресенье правительство опубликовало новые распоряжение по помощи малому и среднему бизнесу. На эти цели из бюджета выделено более 81 миллиарда рублей.Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, считают во Всемирной организации здравоохранения. Там предположили, что наша страна вышла на долгожданное плато эпидемии.Президент Владимир Путин 11 мая вновь проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России. Вместе с главами профильных министерств и ведомств глава государства обсудит дальнейшие меры по борьбе с эпидемией.Коронавирус в МосквеЗаболели – 109 768Умерли – 1068Выздоровели – 10 259За истекшие сутки в Москве подтвердили 5 551 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в столице составило 109 тысяч, более тысячи пациентов умерли. В Подмосковье за сутки выявили более 1,1 тысячи заболевших COVID-19.Со вторника, 12 мая, для пассажиров метрополитена вновь будут открыты 48 вестибюлей, ранее прекративших работу из-за коронавируса. Вестибюли закрывали на тех станциях, где был самый низкий пассажиропоток в период режима всеобщей изоляции.Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевшихМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква109 768106810 259Россия209 6881 91534 306США1 347 94379 822181 686Весь мир4 065 249279 3011 390 522Коронавирус сегодня | | || | | | |