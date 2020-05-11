Мировая экономика начинает выбираться из кризиса. Различные модели инвестбанков указывают, что дно уже было пройдено. При этом Китай, откуда по большому счету и начался нынешний кризис, преодолел низшую точку еще в феврале.

Мировая экономика начинает выбираться из кризиса. Различные модели инвестбанков указывают, что дно уже было пройдено. При этом Китай, откуда по большому счету и начался нынешний кризис, преодолел низшую точку еще в феврале.США также прошли этот рубеж, но, двумя месяцами позже. Стоит напомнить, что и кризис начался в Штатах позже. Причиной экономических проблем стал, как известно, коронавирус, а точнее, ограничительные меры, связанные с его распространением. Что любопытно, но вероятность второй волны может быть связана как раз со снятием карантина.По мнению экспертов, ослабление ограничительных мер может спровоцировать рост числа зараженных.По мнению аналитиков банка Goldman Sachs, именно это и является основной угрозой и возможным препятствием для роста мировой экономики.Добавим также, что помимо этого есть и другие угрозы. Достаточно длительный карантин очень сильно ударил по многим компаниям, и некоторые из них могут не оправиться от кризиса.Высока вероятность волны банкротств со всеми вытекающими последствиями. Еще одной угрозой является резкий рост безработицы, причем практически во всех странах.