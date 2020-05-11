В России продолжается масштабная дезинфекция с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19. Сотрудники МЧС проводят санитарную обработку институтов, школ, детских садов и больниц, а также объектов социального обслуживания и транспортной инфраструктуры.

В России продолжается масштабная дезинфекция с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19. Сотрудники МЧС проводят санитарную обработку институтов, школ, детских садов и больниц, а также объектов социального обслуживания и транспортной инфраструктуры — автовокзалов и железнодорожных станций. В поле зрения специалистов — детские и спортивные площадки, парки, скверы. Дезинфицируются дороги и техника. В самом МЧС также регулярно проводят санитарную обработку зданий и техники.Специалисты МЧС России с целью сокращения рисков распространения коронавируса провели дезинфекцию более 986 лечебных и свыше 734 образовательных учреждений. Об этом сообщили СМИ представители пресс-службы министерства.Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на 2879 объектах социального обслуживания общей площадью более 1,4 миллиона квадратных метров. Обработано порядка 16 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 2 миллионов 524 тысяч квадратных метров.В самом МЧС также регулярно проводится дезинфекция. К настоящему моменту обработано около 22 тысяч объектов МЧС РФ общей площадью более 17,6 миллиона квадратных метров.Специалисты министерства также продезинфицировали свыше 3602 километров дорог и более 35 тысяч единиц техники, в том числе более 22 тысяч — МЧС России.За минувшие сутки проводилась санитарная обработка автовокзалов и железнодорожных станций пригородного сообщения в Свердловской области. Спасатели обработали социально значимые объекты и прилегающие к ним территории, детские и спортивные площадки, остановки, скверы и парки в Карачаево-Черкесии. Также сотрудники МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в городе Заводоуковск в Тюменской области.