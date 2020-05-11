Полковника милиции в запасе прошел большой боевой и служебный путь.

Заместитель начальника регионального Управления МВД полковник полиции Валерий Саржин посетил по месту жительства и поздравил с 75-летием Великой Победы ветерана органов внутренних дел Николая Григорьевича Лоншакова.Николай Григорьевич вступил в ряды Красной армии в 1942 году. Защищал город-герой Ленинград, участвовал в боях по прорыву блокады, был трижды ранен.В 1945 году Николай Григорьевич быд уже офицером-чекистом, сотрудником контрразведки «СМЕРШ» Министерства Госбезопасности. Отмечен медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», высокими государственными наградами.Завершив боевой и служебный путь, офицер стал старшим преподавателем, начальником кафедры в фармацевтическом институте. Общий трудовой стаж ветерана – более 60 лет. К боевым наградам прибавилось немало «мирных» знаков отличия, ярко характеризующих неутомимого труженика. К званию «Отличник милиции», например, прибавились знаки «Отличник гражданской обороны», «Отличник здравоохранения», «Отличник санитарной обороны».Валерий Саржин от лица руководства и всех сотрудников УМВД России по Владимирской области поблагодарил Николая Григорьевича за подвиги, совершенные в военные годы и поздравил с великим праздником, вручил ветерану подарки, пожелав здоровья, сил и отличного настроения.Николай Григорьевич поблагодарил полицейских за внимание, оказываемую поддержку, поделился своими воспоминаниями о годах службы в Красной армии и органах внутренних дел.