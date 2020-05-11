95-летний ветеран Великой Отечественной войны более 30 лет служил в органах внутренних дел.

В период подготовки и празднования Дня Победы сотрудники полиции поздравили с праздником участников Великой Отечественной войны, которые после окончания боевых действий продолжили службу в органах внутренних дел.В праздничные дни с визитом к 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны, полковнику милиции в отставке Анатолию Васильевичу Гаврилову прибыл начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин.Анатолий Васильевич Гаврилов родился в деревне Палково Вязниковского района. В сентябре 1942 года в возрасте 18 лет был призван в ряды Советской армии. Прошел боевой путь в составе 91-ой Гвардейской дивизии 39-й армии, Калининского, 1-ого Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в должности командира минометного взвода. Освобождал Великие Луки, Смоленскую землю, Белоруссию, Литву, штурмовал Кенигсберг.Награжден шестью боевыми орденами "Боевого Красного Знамени", двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной Звезды и множеством медалей.После войны работал следователем в Александровском РОВД, заместителем начальника Струнинского РОВД, заместителем начальника Ковровского и Киржачского РОВД. Получил образование в Высшей школе МВД, которую закончил в 1969 году. В ноябре 1972 года был назначен начальником следственного отделения Петушинского РОВД с присвоением звания подполковника милиции. В июне 1976 года по достижению предельной выслуги лет уволился из органов милиции.Встреча прошла с соблюдением необходимых мер безопасности.Начальник регионального УМВД поздравил ветерана с праздником, адресовав теплые слова благодарности за Победу, пожелал крепкого здоровья, сил и сохранения боевого духа.Анатолий Васильевич поблагодарил коллег за оказанное внимание, поделился своими воспоминаниями о службе, военных событиях, товарищах-фронтовиках, а также вручил гостям написанные им книги.