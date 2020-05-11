Пострадавших, размещенных в красногорской больнице № 1, навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. После общения с врачами глава региона выехал на место происшествия.

Часть пострадавших при пожаре в подмосковном хосписе находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. Ранее сообщалось, что пожар произошел в пансионате "Второй дом" в подмосковном Красногорске на Тенистой улице, который используется как хоспис."Интерфакс" со ссылкой на данные администрации сообщил, что в пожаре погибли девять человек, госпитализировано также девять постояльцев, шестеро из них находятся в реанимации. РИА Новости уточняют, что на момент возгорания в здании находились 29 человек, до прибытия пожарных 11 человек эвакуировались из здания самостоятельно, 18 пациентов – лежачие, их пришлось выносить на руках. Данные по погибшим и пострадавшим уточняются.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в Красногорской больнице № 1 пострадавших от пожара, шестеро из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще трое — в отделении терапии. Затем после общения с врачами губернатор выехал на место происшествия.Следственный комитет возбудил уголовное дело, назвав вероятной причиной произошедшего неисправность электропроводки, ранее озвучивалась версия и неосторожного обращения с огнем. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.