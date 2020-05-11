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<a href="https://33live.ru/novosti/11-05-2020-nuzhna-pomoshh-egoru-shumkovu-trebuetsya-specializirovannoe-kreslo-kolyaska.html" target="_blank">Нужна помощь: Егору Шумкову требуется специализированное кресло-коляска</a> - Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Сегодня мы рассказываем о семилетнем Егоре Шумкове из Уфы.