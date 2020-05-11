Сегодня, 11 мая, состоялось очередное онлайн-совещание Путина по коронавирусу. Российский лидер выступил с обращением к народу. Главная тема беседы главы государства с чиновниками – отмена единого режима нерабочих дней в России из-за пандемии COVID-19. Трансляция и все подробности – в нашем материале.

Сегодня, 11 мая, состоялось очередное онлайн-совещание Путина по коронавирусу. Российский лидер выступил с обращением к народу. Главная тема беседы главы государства с чиновниками – отмена единого режима нерабочих дней в России из-за пандемии COVID-19. Трансляция и все подробности – в нашем материале.Дату видеоконференции по ситуации с распространением коронавируса обозначил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Повестка, за исключением вопроса о продлении нерабочих дней, будет традиционной: Владимир Путин, министры, глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин обсудят эффект ограничительных мер, введенных для борьбы с COVID-19."Завтра у президента запланировано совещание", – кратко высказался 10 мая Песков. Во сколько состоится онлайн-конференция Путина по коронавирусу, он тогда не сообщил. Позже в Кремле заявили, что оно состоится во второй половине дня. В итоге речь главы государства началась в 16:20.Необходимость провести совещание именно 11 мая связана с окончанием режима нерабочих дней, объявленного президентом в конце апреля. Официально он действует до 12 мая.Прямая трансляция – совещание Путина по коронавирусуВажные видеоконференции президента России по борьбе с COVID-19 транслируются по телевидению. Эта онлайн-встреча главы государства с министрами не должна стать исключением – ее будут показывать все федеральные телеканалы.Прямая трансляция совещания Путина по коронавирусу 11 мая будет вестись и на YouTube. Видео можно будет посмотреть в режиме онлайн на.Обращение Путина к народу онлайнДнем 11 мая было объявлено, что перед совещанием по продлению нерабочих дней в России президент выступит с речью Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Глава государства выскажется об эпидемиологической обстановке в стране. Кроме того, обращение Путина к народу будет содержать информацию о новых мерах поддержке россиян.Продление нерабочих днейПоследнее решение Путина по режиму нерабочих дней в России было принято в конце апреля. Тогда глава государства распорядился оставить его в действии до конца майских праздников.Многие ждут, что сегодня, 11 мая, президент объявит о продлении нерабочих дней в России до лета. Некоторые специалисты считают, что это неизбежно: остановить распространение COVID-19 в стране пока не удалось.Не исключено, что во время совещания Путина по коронавируса полномочия о введении режима нерабочих дней будут возложены на глав регионов. Губернаторы уже сейчас могут самостоятельно регулировать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.7 Май 2020 в 6:52 PDTКоронавирус в РоссииНапомним, что наша страна входит в топ-10 по количеству зараженных COVID-19. С начала мая каждый день выявляют около 10 тысяч россиян с коронавирусом.Общее число заболевших, , перевалило за 200 тысяч. Больше всего инфицированных в Москве – свыше 109 тысяч.Коронавирус сегодня | | || | | | |