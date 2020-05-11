Сегодня, 11 мая, состоялось очередное онлайн-совещание Путина по коронавирусу. Российский лидер выступил с обращением к народу. Главная тема беседы главы государства с чиновниками – отмена единого режима нерабочих дней в России из-за пандемии COVID-19. Трансляция и все подробности – в нашей статей.

Сегодня, 11 мая, состоялось очередное онлайн-совещание Путина по коронавирусу. Российский лидер выступил с обращением к народу. Главная тема беседы главы государства с чиновниками – отмена единого режима нерабочих дней в России из-за пандемии COVID-19. Трансляция и все подробности – в нашей статей.Обращение Путина к народу – главноеЕдиный режим нерабочих дней будет завершен 12 июня. Детали – .Накопленные резервы России используют для выплат бизнесу, медикам и незащищенным группам населения. .Президент России заявил, что ослабление режима самоизоляции должно проводиться поэтапно. Руководители регионов будут самостоятельно принимать решения на этот счет. По словам Путина, где-то карантинные меры могут и ужесточить, если это понадобится для сдерживания коронавируса.Глава государства подчеркнул, что завершение режима нерабочих дней вовсе не означает, что борьба с пандемией завершена. Путин во время обращения призвал россиян быть максимально осторожными и не терять бдительность. Руководителей субъектов Федерации российский лидер попросил смягчить карантин, как только это будет безопасно."Уверен, вы хорошо знаете свою ситуацию в регионе. Прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности, предоставить людям возможность не только выходить из дома, но и гулять с детьми, заниматься спортом", – сказал президент, обращаясь в руководству регионов.Прямая трансляция – совещание Путина по коронавирусуДату видеоконференции по ситуации с распространением коронавируса обозначил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Повестка, за исключением вопроса о продлении нерабочих дней, будет традиционной: Владимир Путин, министры, глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин обсудят эффект ограничительных мер, введенных для борьбы с COVID-19."Завтра у президента запланировано совещание", – кратко высказался 10 мая Песков. Во сколько состоится онлайн-конференция Путина по коронавирусу, он тогда не сообщил. Позже в Кремле заявили, что оно состоится во второй половине дня. В итоге речь главы государства началась в 16:20.Необходимость провести совещание именно 11 мая связана с окончанием режима нерабочих дней, объявленного президентом в конце апреля. Официально он действует до 12 мая.7 Май 2020 в 6:52 PDTВажные видеоконференции президента России по борьбе с COVID-19 транслируются по телевидению. Эта онлайн-встреча главы государства с министрами не стала исключением – ее показали все федеральные телеканалы.Прямая трансляция совещания Путина по коронавирусу 11 мая велась и на YouTube. Видео можно посмотреть в режиме онлайн на.Обращение Путина к народу онлайнДнем 11 мая было объявлено, что перед совещанием по продлению нерабочих дней в России президент выступит с речью. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Отмечалось, что глава государства выскажется об эпидемиологической обстановке в стране. Кроме того, обращение Путина к народу должно содержать информацию о новых мерах поддержке россиян.Режим нерабочих днейПоследнее решение Путина по режиму нерабочих дней в России было принято в конце апреля. Тогда глава государства распорядился оставить его в действии до конца майских праздников.Многие ждали, что сегодня, 11 мая, президент объявит о продлении нерабочих дней в России до лета. Некоторые специалисты считали, что это неизбежно: остановить распространение COVID-19 в стране пока не удалось.Не исключалось, что во время совещания Путина по коронавируса полномочия о введении режима нерабочих дней будут возложены на глав регионов. Губернаторы уже сейчас могут самостоятельно регулировать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.Коронавирус в РоссииНапомним, что наша страна входит в топ-10 по количеству зараженных COVID-19. С начала мая каждый день выявляют около 10 тысяч россиян с коронавирусом.Общее число заболевших, , перевалило за 200 тысяч. Больше всего инфицированных в Москве – свыше 109 тысяч.Коронавирус сегодня | | || | | | |