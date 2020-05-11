По состоянию на 10.35 по московскому времени в России за последние сутки зарегистрированы 11,656 тысячи заболевших коронавирусом. Общее число заболевших во всех регионах составляет 221,344 тысячи человек.

Новые 6,169 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Всего в столице 115,9 тысячи заразившихся, суточный прирост составил 5,6%. Среди новых заболевших за последние сутки в Москве 41,7% составляют люди от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,4% – от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 9,5% среди заболевших – дети. "Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением", – добавили в штабе.По количеству заболевших вслед за Москвой идет Московская область — 1079 случаев, затем Санкт-Петербург — 307. Еще 291 случай отмечен в Нижегородской области, 164 — в Смоленской области, 119 — в Дагестане, 108 — в Свердловской области.В России за сутки зарегистрированы 11,656 тысячи заболевших коронавирусом. Общее число заболевших во всех регионах составляет 221,344 тысячи человек. По этому показателю Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире.Число случаев летального исхода от коронавируса выросло до 2,009 тысячи за сутки, скончались 94 человека. Выздоровели на данный момент 39,801 тысячи человек, выписаны из стационаров 5,495 тысячи человек.Отмечается, что 5,417 тысячи (46,5%) новых случаев являются бессимптомными.