По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.

По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), рассказала "Интерфаксу" представитель областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.В результате пожара, общая площадь которого составила 30 квадратных метров, погибли девять человек, все они отравились продуктами горения. Еще девять пострадавших остаются в больнице, передает ТАСС. Возраст погибших — от 65 лет до 91 года.Пожар в хосписе "Второй возраст", который, по предварительным данным, работал без документов на территории коттеджного поселка "Красногорская усадьба" в микрорайоне Опалиха, возник в ночь на 11 мая. В загоревшемся коттедже находились 37 человек, в том числе 29 постояльцев. Эвакуированных разместили в соседнем корпусе.По словам представителя правоохранительных органов, пожар возник в душевой. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправная электропроводка, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.С организатором хосписа следователи проводят необходимые следственные действия. Его процессуальный статус пока не определен.