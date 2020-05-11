По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.
По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.
Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), рассказала "Интерфаксу" представитель областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.
В результате пожара, общая площадь которого составила 30 квадратных метров, погибли девять человек, все они отравились продуктами горения. Еще девять пострадавших остаются в больнице, передает ТАСС. Возраст погибших — от 65 лет до 91 года.
Пожар в хосписе "Второй возраст", который, по предварительным данным, работал без документов на территории коттеджного поселка "Красногорская усадьба" в микрорайоне Опалиха, возник в ночь на 11 мая. В загоревшемся коттедже находились 37 человек, в том числе 29 постояльцев. Эвакуированных разместили в соседнем корпусе.
По словам представителя правоохранительных органов, пожар возник в душевой. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала неисправная электропроводка, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
С организатором хосписа следователи проводят необходимые следственные действия. Его процессуальный статус пока не определен.