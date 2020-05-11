С поздравлениями к ветерану органов внутренних дел прибыл начальник Следственного управления регионального УМВД.

С великим праздником сотрудники полиции региона поздравляют всех участников войны и тружеников тыла, внесших неоценимый вклад в общую Победу. Особое внимание уделяют тем, кто в мирное время стал на передний фланг борьбы с преступностью, пополнив ряды сотрудников органов внутренних дел. Один из них – Борис Николаевич Павлов. С поздравлениями к ветерану ОВД отправился начальник Следственного управления УМВД России по Владимирской области полковник юстиции Валерий Пустовойт.Несмотря на почтенный возраст, Борис Николаевич сохраняет бодрость духа и с радостью встретил гостей.В ходе встречи Борис Николаевич поделился своими воспоминаниями о непростом военном времени.Когда началась война, Борису Николаевичу было 13 лет. Вместе со своими сверстниками наравне со взрослыми он трудился в колхозе, помогал выполнять тяжелые полевые работы. В армию его призвали в 1945-м, в резервные войска. Практически сразу попал на Дальний Восток. Хотя и защищал родные рубежи недолго, противник вскоре капитулировал, эти несколько месяцев ветеран помнит и сегодня, как напутствие произнося слова о важности с благодарностью относиться к памяти о каждом, кто, не жалея себя, отстаивал каждую пядь родной земли.Полковник юстиции Валерий Пустовойт поздравил ветерана с праздником, пожелал крепкого здоровья, побольше счастливых жизненных моментов, а также вручил подарок.