Число жертв пожара в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмосковье увеличилось до 10 человек.

Число жертв пожара в хосписе для престарелых в Красногорске в Подмосковье увеличилось до 10 человек. Такие данные СМИ сообщили представители экстренных служб.Как уточнятся, все 10 человек отравились продуктами горения.Сообщение о пожаре в хосписе "Второй дом" поступило на пульт в 23:59. Первые подразделения пожарных прибыли на место ЧП через 12 минут. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Открытое горение удалось ликвидировать в 00:32, пожар был полностью потушен в 1:09. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.В тушении пожара были задействованы 10 основных пожарных машин, три спасательных, два штабных автомобиля, 15 машин скорой медицинской помощи, 55 сотрудников МЧС, передает РИА Новости.В момент ЧП в хосписе находились 37 человек, в том числе восемь сотрудников. 20 человек покинули здание самостоятельно, 17 человек вытащили из здания пожарные.Очаг возгорания находился в душевой, расположенной на втором этаже хосписа. По предварительным данным, причиной инцидента стал неисправный водонагреватель.На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Московской области. По данным администрации Красногорского округа, у хосписа отсутствовало разрешение на деятельность. По этому адресу был зарегистрирован обычный жилой дом. Региональные власти будут разбираться в ситуации.