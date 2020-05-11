Махди Бахтиари — директор политического отдела иранского информационного агентства Тасним — сообщил в своем Twitter, что во время учений в Оманском заливе иранский фрегат Jamaran по ошибке обстрелял дружественное судно.

Махди Бахтиари — директор политического отдела иранского информационного агентства "Тасним" — сообщил в своем Twitter, что во время учений в Оманском заливе иранский фрегат Jamaran по ошибке обстрелял дружественное судно.Фрегат ВМС Ирана выпустил одну противокорабельную ракету во вспомогательное судно Konarak. Обстрелянный корабль затонул, погибли три человека, в том числе капитан. Десятки человек пострадали, сообщает журналист Бахтиари.