При посадке на вывозной рейс авиакомпании ужесточат проверку адреса фактического проживания. Об этом сообщило Минкомсвязи РФ в своем Telegram-канале, созданном для возвращения граждан России на родину.

При посадке на вывозной рейс авиакомпании ужесточат проверку адреса фактического проживания. Об этом сообщило Минкомсвязи РФ в своем Telegram-канале, созданном для возвращения граждан России на родину.Как отмечается, сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание пассажира в регионе, прежде чем выдать посадочный талон.Пассажиры могут предоставить оригиналы документов или фото прописки, договора аренды, справки с места работы, медицинского полиса, копии прописки родственников и документы, которые подтверждают родство, а также расписку от родственников, что они готовы принять человека на карантин.В связи с пандемией коронавируса COVID-19 Российская Федерация с 27 марта текущего года полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Выполняются только специальные рейсы для возвращения людей домой, напоминает ТАСС.