Более месяца россияне жили в режиме самоизоляции из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В течение этого периода многие граждане не могли выходить на работу, а большинство предприятий были закрыты на карантин.

Более месяца россияне жили в режиме самоизоляции из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В течение этого периода многие граждане не могли выходить на работу, а большинство предприятий были закрыты на карантин.В ходе сегодняшнего обращения к народу президент России Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней с 12 мая. Глава государства констатировал, что пришло время постепенного снятия ограничительных мер. Однако российский лидер обратил внимание, что выход из карантина не будет быстрым.Путин отметил, что смягчение ограничительных мер должно проходить при соблюдении необходимых мер безопасности. При этом сроки и порядок выхода из ограничений для каждого региона будут определяться отдельно. Их будут устанавливать главы соответствующих субъектов федерации.Владимир Путин подчеркнул, что запрет на проведение массовых мероприятий пока сохраняется по всей стране. Кроме того, режим самоизоляции остается обязательным для всех граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. При этом президент поручил представителям власти уделить особое внимание интернатам для пожилых людей.Наряду с этим глава государства распорядился возобновить работу строительных предприятий и добычу полезных ископаемых. Он обратил внимание, что многим отраслям отечественной экономики из-за был нанесен ущерб из-за ограничительных мер.