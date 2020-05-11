Владимир Путин выступил с важным обращением к жителям России. Президент пообещал, что нуждающиеся семьи получат финансовую поддержку.

Владимир Путин выступил с важным обращением к жителям России. Президент пообещал, что нуждающиеся семьи получат финансовую поддержку.Пандемия коронавируса нанесла большой урон благосостоянию жителей страны. У россиян ощутимо снизились доходы, однако расходы продолжают расти. Многие граждане влезли в долги. Именно поэтому Владимир Путин поручил главам регионов позаботиться о финансовом положении жителей.С 1 июня единовременно начнутся выплаты семьям с детьми. На каждого ребенка с трех до 16 лет будет выделено по 10 тысяч рублей.Также Путин пообещал ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет.За материальной помощью можно обратиться через портал "Госуслуги". Такую поддержку получат 27 миллионов детей.Кроме того, с 15 апреля по 15 июля будут организованы дополнительные выплаты для медиков и работников соцучреждений. Для врачей размер доплаты составит 40 тысяч рублей за две недели. Если же они работают с заболевшими, эта сумма увеличивается до 60 тысяч. Социальные и педагогические работники могут получить 25 тысяч рублей, а контактирующие с зараженными – 35 тысяч."Все должны знать свои права, а органы власти должны их обеспечить", – уточнил Путин.11 Май 2020 в 6:26 PDT