Английский футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед в ближайшее трансферное окно может приобрести нападающего мадридского Реала Гарета Бэйла. 30-летний валлиец является приоритетным трансфером для потенциально новых владельцев.

Английский футбольный клуб "Ньюкасл" Юнайтед" в ближайшее трансферное окно может приобрести нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла. 30-летний валлиец является приоритетным трансфером для потенциально новых владельцев из Саудовской Аравии.Не против продажи Бэйла руководители мадридского клуба. Боссы "сливочных" хотят разгрузить платежную ведомость в том числе за счет продажи Гарета — самого высокооплачиваемого футболиста клуба. Однако, как сообщает Marca, сам игрок не хочет покидать Мадрид и лишаться имеющейся у него зарплаты.Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость валлийского нападающего в 32 миллиона евро. Впрочем, сам "Реал" готов понизить эту стоимость до 20 миллионов евро и продать игрока. Новые инвесторы "Ньюкасла" готовы вложить эту сумму в приобретение Бэйла.Напомним, что Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Его действующий контракт с клубом из столицы Испании истекает летом 2022 года.