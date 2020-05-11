Два мужика пьянные заваливаются в публичный дом. Подходят к сутенёрам и один говорит:
- Нам каждому на час по тёлке.
Два сутенёра отходят в сторонку и один другого спрашивает:
- Всех тёлок разобрали чё делать?
- давай 2 резинновых подсунем они бухие не заметят!
- Давай!
Через 1 час два мужика встречаются, 2-ой запыхался, а 1-ый нет. Первый спрашивает второго:
- Ты чё запыхался?
Второй отвечает:
- я своей ноги раздвигаю она здвигает-так целый час и еб..ся!
Другой:
Это ещё фигня, я свою решил за сиську укусить она свиснула и улетела!!!!!!!
еще анекдот!