Американскому бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону после обращения в одну из поликлиник Джексонвилла был диагностирован перелом орбитальной кости. Повреждение он получил в бое против соотечественника Джастина Гэтжи.

Американскому бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону после обращения в одну из поликлиник Джексонвилла был диагностирован перелом орбитальной кости. Повреждение он получил в бое против соотечественника Джастина Гэтжи.О травме 36-летнего Эль-Кукуя сообщает Yahoo! Sports, ссылающийся на главу Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйну Уайта. 10 мая Фергюсон в бое за звание временного чемпиона промоушена потерпел досрочное поражение от Гэтжи, пропустив за неполный бой 100 ударов в голову. Сразу после поединка Тони обратился за помощью к врачам.Проигрыш Гэтжи стал первым для Фергюсона с 2012 года. Перед боем он имел беспроигрышную серию из 12 побед кряду. Кроме того, теперь Тони упустил возможность провести бой с действующим чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым.