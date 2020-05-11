Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками водителя, сбежавшего с места аварии в Воронеже. Предполагаемый виновник ДТП не справился с управлением и припарковался на крыше у другого автомобиля. Момент инцидента запечатлела камера видеонаблюдения.

В ночь на минувшее воскресенье, 10 мая, камера наблюдения запечатлела момент необычного ДТП, произошедшего в Воронеже.Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части, после чего пробил ограждение и свалился на кроссовер, припаркованный внизу.Предполагаемый виновник аварии и его спутник скрылись в неизвестном направлении, как сообщают СМИ, поисками водителя занимаются сотрудники правоохранительных органов.