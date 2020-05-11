Пожарным удалось остановить распространение огня в хосписе в городе Красногорск в Подмосковье. При разборе конструкций обнаружены тела семи погибших.

Пожарным удалось остановить распространение огня в хосписе в городе Красногорск в Подмосковье. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону.Как уточняется, пожар вспыхнул в пансионате "Второй дом", расположенном по адресу Красногорск, улица Тенистая, дом №4. Пансионат используется как хоспис.По предварительным данным, на момент вызова спасателей в хосписе находились 29 человек (27 постояльцев и два сотрудника). До прибытия пожарных 11 человек эвакуировались из здания самостоятельно. 18 пациентов – лежачие, они остаются внутри. За медицинской помощью после пожара обратились более 20 человек, сообщает РИА Новости.При разборе конструкций обнаружены тела семи погибших.