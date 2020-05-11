Областную столицу закроют на карантин?

Утром 11 мая стало известно, что во Владимирской области за сутки подтвердили 77 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лидером в антирейтинге оказался Владимир, где прибавилось 20 заразившихся. Областная столица почти "догнала” Петушинский район, который давно закрыли на карантин.Всего во Владимирской области зарегистрировали 1326 случаев заболевания COVID-19:266 - в Петушинском районе, 249 - во Владимире, 138 - в Ковровском районе, 126 - в Гусь-Хрустальном, 118 - в Муроме, 117 - в Александровском районе, 75 - в Кольчугинском районе, 50 - в Судогодском районе, 43 - в Собинском районе, 38 - в Юрьев-Польском, 29 - в Киржачском районе, 18 - в Меленках, 17 - в Суздальском районе, 16 - в Камешково, 15 - в Вязниках, 5 - в Радужном, 4 - в Гороховецком районе, 2 - в Селивановском районе.По данным регионального оперативного штаба, за все время эпидемии выздоровело от коронавируса 100 человек, умерло - 15 пациентов.